Предстоящий рестайлинг BMW iX состоится в 2025 году

iX поступил в продажу в конце 2021 года, а в середине 2022 года к линейке присоединилась высокопроизводительная версия M60, которая занимает место выше моделей xDrive40 и xDrive50. Похоже, BMW намерена придать полностью электрическому внедорожнику импульс жизненного цикла примерно через два года. По словам известного инсайдера BimmerPost, производство модели LCI планируется начать в марте 2025 года.

Фото: BMWBLOG BMWBLOG

Из того же источника стало известно, что BMW также намерена обновить аккумулятор. В качестве дополнения iX xDrive40 начального уровня использует аккумулятор емкостью 71 кВт*ч (76,6 кВт*ч брутто), в то время как xDrive50 и M60 оснащены аккумулятором емкостью 105 кВт*ч (111,5 кВт*ч брутто) большего размера.

Вероятнее всего, LCI внесет изменения в дизайн, но пока слишком рано делать прогнозы относительно планов BMW для большого внедорожника. Люксовый бренд планирует представить iDrive 8.5 в середине 2023 года вместе с новой 5-й серией / i5.

К 2025 году линейка электромобилей BMW существенно расширится. В этом году баварцы начнут выпуск i5 как эквивалента седана 5-й серии следующего поколения с нулевым уровнем выбросов.