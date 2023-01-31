В России вновь выросла популярность подержанных автомобилей

"Декабрь оказался самым "ударным месяцем" 2022 года. Ни в один из них не было куплено автомобилей с пробегом больше, чем в декабре. Соответственно и денег на них потрачено больше всего как раз в этот месяц. В то же время нельзя забывать и про рост цен, который наблюдался в течение всего года. Именно ценовой фактор является одним из важнейших на вторичном рынке. Это особенно видно на примере более свежих автомобилей: их покупают в меньшем количестве, но поскольку они стоят заметно дороже, то и затраты на них оказываются выше", - отмечают в пресс-службе агентства "Автостат".