В России вновь выросла популярность подержанных автомобилей

Россияне в декабре потратили на покупку подержанных автомобилей 444,9 млрд рублей, на 8% больше, чем в ноябре (413,8 млрд рублей), сказано в совместном исследовании компании "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и агентства "Автостат".
При этом в декабре было куплено 468,7 тыс. автомобилей с пробегом - на 2% больше, чем месяцем ранее (460,1 тыс. единиц). Если рассматривать итоги 2022 года, то за этот период россияне стали обладателями 4 млн 864,7 тыс. б/у легковых машин, суммарно потратив на них 4,3 трлн рублей.
Траты россиян на подержанные автомобили растут второй месяц, в ноябре этот показатель увеличился на 7% и составил 414 млрд рублей, количество купленных машин выросло на 5%.
Эксперты отмечают, что в декабре больше всего денег россияне снова потратили на автомобили с пробегом в возрасте до пяти лет - 192,5 млрд рублей, что составляет 43,3% от общего объема. Но в количественном выражении более молодые автомобили занимают наименьшую долю. В последний месяц года было куплено 79,2 тыс. легковых машин в возрасте до пяти лет, что соответствует 16,9% рынка. Далее следуют машины возрастной категории "5-9 лет" (99,2 тыс. шт.; доля - 21,2%). Самой же многочисленной в России остается категория автомобилей "10 лет и старше" (290,3 тыс. шт.; 61,9%).
"Декабрь оказался самым "ударным месяцем" 2022 года. Ни в один из них не было куплено автомобилей с пробегом больше, чем в декабре. Соответственно и денег на них потрачено больше всего как раз в этот месяц. В то же время нельзя забывать и про рост цен, который наблюдался в течение всего года. Именно ценовой фактор является одним из важнейших на вторичном рынке. Это особенно видно на примере более свежих автомобилей: их покупают в меньшем количестве, но поскольку они стоят заметно дороже, то и затраты на них оказываются выше", - отмечают в пресс-службе агентства "Автостат".