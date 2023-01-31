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32 минуты назад

Москвичей предупредили о гололеде на дорогах

РИА "ФедералПресс"

В Москве сегодня ожидается облачная погода с небольшим дождем, прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Москвичей предупредили о гололеде на дорогах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от минус 1 до плюс 1 градусов днем, а ночью ожидается минус 3 градуса», – говорится в сообщении.

Днем в столице прогнозируется юго-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/c. Также возможна гололедица, пишут «Известия».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на неделе. По его словам, до пятницы погода будет теплая и комфортная.

Автоновости,Роман Вильфанд,
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