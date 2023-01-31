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12 часов назад

На Крымском мосту запустили движение авто

РИА "ФедералПресс"

Сегодня, 31 января, вновь было запущено автомобильное движение по пролетам Крымского моста. Об этом сообщили во вторник утром в Минтрансе России. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

На Крымском мосту запустили движение авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», – уточнили в ведомстве.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Крымский мост перекроют в ночь на 31 января. Это было связано с проведением ремонтных работ. Причем ограничения движения планировалось ввести еще за час до закрытия автоподходов. Напомним, что ремонт Крымского моста проводится после ЧП, которое произошло в октябре 2022 года.

Автоновости,Минтранс РФ,
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