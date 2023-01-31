Седан Nissan Altima появился в России

Еще одна новинка на российском рынке - Nissan Altima. Практически все седаны, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Как выяснила "Российская газета", цены на модель доходят до 3 060 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Стоит отметить, что Altima обновилась в прошлом году. Но единственный экземпляр автомобиля, который уже находится на территории России, является дорестайлинговой версией модели.

Передняя часть автомобиля для США получила другую решетку радиатора, бампер и фары с другой внутренней архитектурой. Сзади у Altima - новая крышка багажника с увеличенным спойлером.

Салон остался практически нетронутым: лишь в дорогих версиях появилась новая мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма и возможностью беспроводного сопряжения со смартфоном через Apple CarPlay. Зато у обновленной Altima уже в базовой версии исполнения есть расширенный комплекс Safety Shield 360 с автоматическим торможением, контролем рядности, "мертвых" зон и системой камер кругового обзора.

Моторная гамма Nissan Altima ожидаемо осталась прежней. Переднеприводные версии оснащаются атмосферным мотором 2.5 литра мощностью 191 л.с., полноприводные - им же, но в форсировке 185 л.с. "Заряженная" Altima SR имеет под капотом 2.0 VC-Turbo с отдачей 251 л.с., но привод у седана в этом случае только передний. Коробка передач во всех случаях - вариатор.