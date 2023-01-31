Evolute планирует выпустить в 2023 году пять новых электромобилей

«Открою вам тайну, что электромобилей Evolute в этом году будет уже больше пяти. А если говорить более детально, то в апреле этого года мы действительно планируем производить в России кросс-купе i-Jet. <…> По производству минивэна, который мы назвали i-Van, планы запуска также во втором квартале. <> И третий электромобиль — это также будет кроссовер с колесной базой 2,75 м и пробегом 600 км на одном заряде», — рассказал управляющий партнер автопроизводителя Андрей Резников.