Новый хэтчбек Audi A3 испытывают холодом

Audi A3 четвертого поколения не такой уж и старый, но это не мешает автопроизводителю модернизировать его. На новых шпионских фотографиях запечатлены закамуфлированные испытания A3 в холодную погоду, и новый внешний вид может совпадать с новым именем на измученном варианте — Allstreet.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Новый A3 показан с камуфляжем на передней панели и нижней части кузова, что скрывает незначительные изменения стиля. Этот пример выглядит немного выше, чем типичный хэтчбек A3 Sportback, и он может быть похож на новый A1 Allstreet и принять суффикс, возможно, вытеснив имя Allroad на меньшей, приподнятой малолитражке.

Audi, вероятно, планирует представить новый A3 Allstreet вместе с остальной частью обновленного модельного ряда. Наши фотографы уже подсмотрели седан A3, варианты S3 и RS3. Весь модельный ряд подвергается промежуточному обновлению. Тем не менее, хотя внешний вид получит некоторую любовь, нам еще предстоит заснять интерьер автомобиля, чтобы узнать, планирует ли Audi внести какие-либо существенные изменения в компоновку салона. Компания может внести некоторые коррективы.

Еще не известно, планирует ли Audi внести какие-либо изменения в линейку силовых агрегатов автомобиля. S3 выдает 306 л.с. от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, в то время как 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель RS3 с турбонаддувом выдает 401 л.с. Предыдущие тестовые автомобили имели зарядный порт на переднем левом крыле, что позволяет предположить, что гибридная трансмиссия с подключаемым модулем находится в планах.

Audi не объявила, когда представит новый A3, но мы ожидаем, что он выйдет до конца года и поступит в продажу в 2024 модельном году.