Движение по обеим сторонам Крымского моста запустят в марте

Полноценное движение по Крымскому мосту для автомобилей и автобусов будет открыто в марте. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Сергей Мальгавко / ТАСС

Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролета левой автомобильной части Крымского моста, рассказал он.

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"Мостовики благодаря накопленному опыту сработали очень слаженно и оперативно. В сравнении с восстановительными работами на правой стороне автодорожной части время надвижки новых пролетов левой стороны моста сократилось на треть: с 12 до 6,5 часов", - прокомментировал Хуснуллин.

После завершения надвижки специалисты приступили к опусканию четвертого пролета в проектное положение. Для этого металлоконструкцию с помощью гидравлических домкратов переместят с пятиметровой высоты. В начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение, уточнил Хуснуллин.

"Благодаря тому, что работы на всех площадках велись параллельно, на сборку всех пролетов ушло 35 дней, - отметил Хуснуллин - В целом работы сейчас ведутся с опережением графика. Круглосуточно на объекте задействовано 280 человек и 20 единиц техники".

В результате взрыва, произошедшего 8 октября, на Крымском мосту было повреждено восемь пролетных строений, по четыре с каждой стороны автодорожной части. После завершения восстановительных работ на правой стороне и открытия по ней движения, специалисты начали подготовку к восстановлению левой стороны автодорожной части.

На демонтаж четырех пролетов левой стороны понадобилось 45 дней, он был завершен 20 января. Укрупнительная сборка новых пролетных строений была выполнена на четырех стапельных площадках Росавтодора в Краснодарском крае.

За время восстановительных работ на левой стороне строители заменили четыре поврежденных пролета общим весом 1 224 тонн. Три пролета уже находятся в проектном положении, там ведутся работы по устройству опорных частей и деформационных швов. После того, как все пролетные строения встанут на опоры, специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем, укладке нижнего и верхнего слоя асфальтного покрытия, установят барьерное ограждение и мачты освещения, нанесут разметку на проезжую часть, после чего движение по левой стороне автодорожной части будет восстановлено.