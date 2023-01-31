Audi выпустит электрического "убийцу" Land Rover Defender и Mercedes G-Class

Руководство марки Audi близко к тому, что дать зелёный свет проекту по разработке хардкорного электрического внедорожника, который превзойдёт возможности Mercedes G-Class, у которого скоро появится версия на батарейках, и Land Rover Defender.
Глава отдела дизайна Марк Лихте в беседе с Autocar объяснил, почему Audi нужна модель подобного формата:
"Если вспомнить историю Audi с успехами моделей Quattro и Sport Quattro, то никаких вопросов относительно того, для чего нам нужен такой автомобиль, возникать не должно. Я думаю, что в модельной линейке бренда есть место для настоящего внедорожника. У него есть потенциал, потому что сейчас на рынке есть только два премиум-игрока, и я думаю, что определённо есть место для третьего".
Лихте заявил, что новый внедорожник не будет построен на платформе PPE, разработанную Audi и Porsche. Также отметается шасси Ford Ranger, который в будущем станет новым Volkswagen. Хардкорный внедорожник Audi выпустят примерно в 2027 году, что исключает также использование "тележки" SSP, и в таком случае остаётся платформа, на которой сейчас Volkswagen разрабатывает ультимативные SUV и пикап под суббрендом Scout. То есть на платформе, изначально спроектированной только под компоненты электрической трансмиссии.
Недавно Audi презентовала концепт гибрида пикапа и кроссовера Activesphere, но он не будет выпускаться серийно.