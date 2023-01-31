Audi выпустит электрического "убийцу" Land Rover Defender и Mercedes G-Class

"Если вспомнить историю Audi с успехами моделей Quattro и Sport Quattro, то никаких вопросов относительно того, для чего нам нужен такой автомобиль, возникать не должно. Я думаю, что в модельной линейке бренда есть место для настоящего внедорожника. У него есть потенциал, потому что сейчас на рынке есть только два премиум-игрока, и я думаю, что определённо есть место для третьего".