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10 часов назад

Audi выпустит электрического "убийцу" Land Rover Defender и Mercedes G-Class

Российская Газета

Руководство марки Audi близко к тому, что дать зелёный свет проекту по разработке хардкорного электрического внедорожника, который превзойдёт возможности Mercedes G-Class, у которого скоро появится версия на батарейках, и Land Rover Defender.

Audi выпустит электрического "убийцу" Land Rover Defender и Mercedes G-Class
Фото: Пресс-служба AudiПресс-служба Audi

Глава отдела дизайна Марк Лихте в беседе с Autocar объяснил, почему Audi нужна модель подобного формата:

"Если вспомнить историю Audi с успехами моделей Quattro и Sport Quattro, то никаких вопросов относительно того, для чего нам нужен такой автомобиль, возникать не должно. Я думаю, что в модельной линейке бренда есть место для настоящего внедорожника. У него есть потенциал, потому что сейчас на рынке есть только два премиум-игрока, и я думаю, что определённо есть место для третьего".

Лихте заявил, что новый внедорожник не будет построен на платформе PPE, разработанную Audi и Porsche. Также отметается шасси Ford Ranger, который в будущем станет новым Volkswagen. Хардкорный внедорожник Audi выпустят примерно в 2027 году, что исключает также использование "тележки" SSP, и в таком случае остаётся платформа, на которой сейчас Volkswagen разрабатывает ультимативные SUV и пикап под суббрендом Scout. То есть на платформе, изначально спроектированной только под компоненты электрической трансмиссии.

Недавно Audi презентовала концепт гибрида пикапа и кроссовера Activesphere, но он не будет выпускаться серийно.

Пресс-служба Audi
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