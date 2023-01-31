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11 часов назад

Honda представила свой прототип гоночного автомобиля Super GT

ПроКроссовер.ру

Honda приняла участие в Токийском автосалоне с уникальным концептом Civic Type R-GT, автомобилем, который предвещает появление в 2024 году гоночного автомобиля Super GT. В национальном чемпионате могут участвовать автомобили, которые внешне похожи на серийные модели, но оснащены совершенно новыми технологиями под капотом.

Honda представила свой прототип гоночного автомобиля Super GT
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Показанный здесь гоночный автомобиль может немного походить на свой титульный хот-хэтч Civic Type R — во многом благодаря фарам и общим очертаниям — но, по сути, это другой автомобиль. Боди-кит состоит из переднего сплиттера, боковых канардов, боковых юбок, заднего диффузора и большого заднего антикрыла.

В других местах концепт имеет воздухозаборники в передних крыльях, колеса с центральным замком, выхлопные трубы, идущие вниз по правому борту, и ливрею Honda Racing в фирменных бело-красно-синих тонах подразделения. Технической информации до сих пор нет. Правила требуют RWD, и мы знаем, что гоночный автомобиль превзойдет серийный Civic Type R с его 320-330 лошадиными силами на заводе, но это все. Мы надеемся узнать больше, когда тесты начнутся летом.

Автоновости,Honda,
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