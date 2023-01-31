Производитель Evolute готовится к выпуску пяти новых моделей электромобилей в 2023 году. Об этом заявил управляющий партнер бренда Андрей Резников, передает ТАСС.

В частности, он заявил, что в апреле этого года компания собирается запустить в России продажи кросс-купе i-Jet. Во втором квартале на рынке запустят минивэн i-Van, указал собеседник. Еще одним электромобилем станет кроссовер с колесной базой 2,75 м и пробегом 600 км на одном заряде. Для него предварительно выбрали называние i-Sky, уточнил управляющий партнер.

Резкников не рассказал о других двух моделях. Он лишь уточнил, что их выпуск ожидается во втором полугодии.

Осенью бренд начал производство своего первого электокара, сейчас в продаже уже есть седан i-Pro и кроссовер i-Joy.

Ранее компания «Моторинвест» поделилась результатами продаж бренда по итогам IV квартала прошлого года. В стране купили 452 электромобиля. Большая часть сделок была заключена с использованием программы государственного субсидирования Минпромторга.

Сообщалось, что объем производства машин на электротяге составил более 1,7 тыс. электрокаров.