Под Тулой выпустили юбилейный кроссовер

Городской кроссовер "магматически красного" цвета стал стотысячным автомобилем, сошедшем с конвейера завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области. В настоящее время на заводе, как сообщает сайт компании, выпускаются четыре модели этой марки.

Фото: haval,ru haval,ru

Полноприводный HAVAL Jolion не случайно стал юбилейным автомобилем - это одна из самых популярных моделей в России. В 2022 году в нашей стране было продано более 17 тысяч этих машин. Возможно, успеху способствует также и то, что она входит в программу государственного льготного автокредитования, предоставляемую Минпромторгом РФ.

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- Завод начал работу в 2019 году, став нашим первым зарубежным предприятием полного цикла. Спустя три года мы достигли 100 тысяч произведенных автомобилей. Мы с радостью переходим этот рубеж и готовимся к новым достижениям, - подчеркнул президент HAVAL в России Чжан Цзюньсюе.

Завод стал первым зарубежным предприятием компании с полным циклом производства. К тому же это единственный китайский автомобильный бренд, подписавший с Минпромторгом России специальный инвестиционный контракт (СПИК) на локализацию производства в России. Компания взяла на себя обязательства по производству на территории страны ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач.

- Тульская область и Китайская Народная Республика продолжают наращивать сотрудничество и укреплять партнерские отношения. Благодаря правительству России при поддержке Минпромторга России компания нарастила свою долю в автомобильной промышленности. Уверен, что у автомобилей марки "Хавейл" большое будущее на российском и мировом рынках, - отметил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

Инвестиционное соглашение на строительство завода "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" было подписано семь лет назад. "Дочка" китайского автоконцерна Great Wall Motors стала якорным резидентом индустриального парка "Узловая". Завод площадью 172790 квадратных метров был открыт 5 июня 2019 года. Производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Они оснащены 133 роботами. Автомобили проходят адаптацию для российских условий и многоступенчатый контроль качества, включающий тестирование каждого выпущенного экземпляра на собственном заводском полигоне. Через два года после запуска производства - в 2021 году - на предприятии прошла модернизация: установлено передовое оборудование, обновлено программное обеспечение для сварки и окраски, а также проверки и тестирования функций автомобиля. На предприятии подчеркивают со ссылкой на ведущие мировые рейтинги автомобильной отрасли, что завод спроектирован с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды, энергосбережения и безопасности.

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