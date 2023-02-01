Автомобилистка лишилась машины за езду без прав

В Приморском крае вынесли второй приговор суда о конфискации автомобиля за управление транспортным средством без прав, на этот раз машины лишилась 45-летняя жительница Дальнегорска, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое УМВД.

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Гражданка дважды попадала в ДТП, сев за руль своего Suzuki Wagon нетрезвой. Первый раз она спровоцировала аварию, в которой был причинён тяжкий вред здоровью человека. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ, 18 июля 2022 года вступило в силу уголовное наказание автомобилистки. Её приговорили в 140 часам обязательных работ и на два года лишили водительских прав.

Но уже 20 августа женщина выехала на автомобиле, причём снова употребив алкоголь перед этим. И снова попала в аварию, весьма нелепую: ехала задним ходом по парковке и наехала на стоящий автомобиль Mitsubishi Delica. На этот раз обошлось без пострадавших. Вину женщина в суде признала.

Теперь ей придётся отрабатывать наказание уже в колонии-поселении в течение девяти месяцев. А Suzuki Wagon обращён в доход государства. Водительских прав автомобилистку лишили на пять лет и два месяца.

Это второй приговор суда в регионе с конфискацией автомобиля у водителя, неоднократно управлявшего машиной без прав, с момента вступления в силу новой статьи - 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Эта статья подразумевает дополнительную меру наказания в виде конфискации машины, которая в этом случае является орудием преступления. Изменения в Уголовный кодекс вступили в силу 29.12.2022.