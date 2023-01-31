Последний Bugatti c двигателем W16 продадут на аукционе

1 февраля на аукционе Sotheby’s будет выставлен единичный Bugatti Chiron Profilée. Поскольку все «Широны» и его многочисленные производные уже проданы, это единственная возможность купить новый гиперкар напрямую от производителя. Купе Profilée станет последней машиной марки с двигателем W16, и поэтому за него планируют выручить 4,2—5,5 миллиона евро. Технически двухдверка повторяет Chiron Pur Sport, однако у неё оригинальный дизайн кормы и выше максимальная скорость.

Фото: © Bugatti © Bugatti

Выбрав все производственные слоты «Широна», W16 Mistral и трекового Bolide, компании Bugatti ничего не оставалось, как построить финальный гиперкар с двигателем W16. Им стал Chiron Profilée, отпраздновавший премьеру в конце 2022 года. Купе представляет собой нечто среднее между Chiron Sport и экстремальным Chiron Pur Sport, и 1 февраля его пустят с молотка на торгах Sotheby’s. По предварительным оценкам, автомобиль могут продать за 4,2—5,5 миллиона евро, что соответствует 321,3—420,8 миллиона рублей.

Bugatti

Уникальность Chiron Profilée не только в том, что он выпущен в одном экземпляре. Это единственный гиперкар в современной истории Bugatti с фиксированным спойлером на корме и первая модель, для обивки салона которой использована плетеная кожа — в сумме 2,5 километра полосок. Кузов Profilée окрашен в эксклюзивный колер Argent Atlantique. Углепластик по нижнему периметру тонирован в оттенок Bleu Royal. Колеса цвета Le Patron и те сделаны по спецзаказу. Внутри — царство дорогой кожи, алюминия и карбона, но этим покупателей Bugatti не удивишь.

Bugatti

По ездовым повадкам Profilée скорее ближе к Chiron Pur Sport, нежели к обычному «Спорту». Ему выставили более экстремальные углы развала колес, особенно сзади (-50%); на 10 процентов ужесточили пружины. Чтобы добавить ускорения на выходе из поворотов, на 15 процентов укоротили передаточные числа в трансмиссии. В общем, получился более элегантный и «спокойный» Pur Sport. Ближайшая аналогия — это пара Porsche 911 GT3 и 911 GT3 Touring.

Силовой агрегат Profilée такой же, как у стандартного Chiron: квад-турбо W16 8.0, сопряжённый с семиступенчатым «роботом» и развивающий 1500 лошадиных сил. С места до ста гиперкар разгоняется за 2,3 секунды, до 200 километров в час — за 5,5. Максимальная скорость — 380 километров в час против 350 у Pur Sport. Показатель обычного Chiron ещё выше — 420 километров в час. А Chiron Super Sport 300+ способен достигнуть и 440 километров в час.

Неслучайно Bugatti называет Profilée «автомобильным солитером». Никакого отношения к популярной карточной игре-пасьянсу это термин, конечно же, не имеет, поскольку «солитером» раньше называли крупный бриллиант, используемый в украшениях отдельно от других камней. Дальше история марки будет развиваться уже без двигателей W16. Преемника «Широна» обещают разработать с нуля и оснастить гибридной силовой установкой, созданной Rimaс.

При чем тут Rimac? С недавних пор компания, выпускающая гиперкары Bugatti, официально носит название Bugatti Rimac. Бо́льшая доля (55%) в СП принадлежит хорватской Rimac Group, тогда как оставшиеся 45 процентов акций находятся у Porsche. При этом доля Porsche в самой группе Rimac составляет 24 процента, то есть за немцами, судя по всему, остается последнее слово при принятии всех стратегических решений.