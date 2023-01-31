Возобновлено производство Lada Niva Bronto

АвтоВАЗ продолжает возвращать в продуктовую линейку временно ушедшие с конвейера модели . Как сообщает паблик Avtograd news, после длительной паузы, связанной с дефицитом комплектующих, возобновлена сборка автомобилей Niva Bronto в двух вариантах исполнения.

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Под капотом автомобиля установлен 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.

У Bronto - расширенные колесные арки, усиленные пороги и рейлинги, клиренс, увеличенный с 205 мм до 240 мм, внедорожные колеса "Кама И-520 Пилигрим" размерности 235/75 R15 с внешним диаметром 29 дюймов, а также люстра Hella на крыше.

Niva Bronto имеет серьезное преимущество в сравнении с обычной Niva. Речь, конечно же, о самоблокирующихся винтовых дифференциалах в переднем и заднем мостах. Благодаря им при полном отсутствии момента на одном вращающемся колесе гарантированно подключается в работу второе неподвижное колесо этой же оси.