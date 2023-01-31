Первым покупателям Exeed AtlantiX пообещали пожизненную гарантию

Exeed, премиальный суббренд Chery, анонсировал старт продаж нового кроссовера Yaoguang в Китае. Его экспортное имя – AtlantiX. Новинка удивила ценой: она оказалась ниже, чем на этапе предзаказа. Так, вместо 170 тысячи юаней кроссовер можно купить за 167,8 тысячи, то есть примерно за 1,7 миллиона рублей. Для первых владельцев подготовили бонус – пожизненную гарантию и возможность бесплатно заказать оформление интерьера в фирменном алом цвете. Стандартная цена этой опции – пять тысяч юаней (51 тысяча рублей).

Фото: © Exeed © Exeed

Производство AtlantiX/Yaoguang налажено на заводе Exeed в китайском Циндао. Модель впервые дебютировала в статусе предсерийного прототипа еще летом прошлого года, затем появилась информация, что «товарный» вариант будет продаваться не только в Китае, но и в других странах, в том числе в России – на это намекнуло местное представительство марки. Полноценная премьера Yaoguang состоялась в декабре, тогда же китайские дилеры открыли прием предварительных заказов по ориентировочной цене 170-220 тысяч юаней (1,75-2,25 миллиона рублей). Реальная же стоимость оказалась 167,8-179,8 тысячи юаней (1,72-1,85 миллиона рублей).

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В иерархии Exeed новый кроссовер займет нишу между TXL и VX, а наиболее близкая к нему модель по габаритам – Lexus RX. В основе AtlantiX лежит платформа M3X 2.0, а в движение его приводит турбомотор объемом 2,0 литра, который развивает 261 лошадиную силу и 400 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатый «робот», привод может быть передним либо полным. Разгон с места до 100 километров в час составляет 8,6 секунды, а заявленный автопроизводителем средний расход топлива – 7,5 литра на 100 километров пути.

Exeed

Exeed

Exeed

У AtlantiX/Yaoguang безрамочная решетка радиатора, выдвижные дверные ручки и купеобразный кузов. В салоне – кластер «цифровой» приборки и экрана мультимедийной системы, причем последняя работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155, поддерживает 5G и умеет обновляться «по воздуху». В списке опций – панорамная крыша, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки.

Что же касается появления AtlantiX на нашем рынке, то ранее представитель Exeed в России заявил следующее: