Главное автомобильное мероприятие Европы переезжает в Доху

Как сообщает издание SPEDMEE.RU, Женевский автосалон 2023 года будет проходить в Катаре, потому что, по мнению организаторов, проводить его в Швейцарии не представляется возможным.
GIMS будет проходить в Дохе с 5 по 14 октября нынешнего года, одновременно с Гран-при Formula One, и будет носить название «Ultimate Festival of Automotive Excellence».
На Катарском полуострове у автолюбителей будет возможность не только посмотреть на самые яркие новинки в залах, но и испытать их на различных трассах, которых в Дохе предостаточно. Благодаря этому выставка обещает быть намного масштабнее и интереснее европейских выставок.
Предполагается более 200 000 посетителей со всего мира, не считая людей, которые будут следить за F-1. По словам генерального директора GIMS Сандро Мескита, многие бренды уже желают поучаствовать и найти новых клиентов в стране.