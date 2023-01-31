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3 часа назад

Главное автомобильное мероприятие Европы переезжает в Доху

Моя Москва.онлайн

Как сообщает издание SPEDMEE.RU, Женевский автосалон 2023 года будет проходить в Катаре, потому что, по мнению организаторов, проводить его в Швейцарии не представляется возможным.

Главное автомобильное мероприятие Европы переезжает в Доху
Фото: ©speedme.ru©speedme.ru

GIMS будет проходить в Дохе с 5 по 14 октября нынешнего года, одновременно с Гран-при Formula One, и будет носить название «Ultimate Festival of Automotive Excellence».

На Катарском полуострове у автолюбителей будет возможность не только посмотреть на самые яркие новинки в залах, но и испытать их на различных трассах, которых в Дохе предостаточно. Благодаря этому выставка обещает быть намного масштабнее и интереснее европейских выставок.

Предполагается более 200 000 посетителей со всего мира, не считая людей, которые будут следить за F-1. По словам генерального директора GIMS Сандро Мескита, многие бренды уже желают поучаствовать и найти новых клиентов в стране.

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