Главное автомобильное мероприятие Европы переезжает в Доху

Как сообщает издание SPEDMEE.RU, Женевский автосалон 2023 года будет проходить в Катаре, потому что, по мнению организаторов, проводить его в Швейцарии не представляется возможным.

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GIMS будет проходить в Дохе с 5 по 14 октября нынешнего года, одновременно с Гран-при Formula One, и будет носить название «Ultimate Festival of Automotive Excellence».

На Катарском полуострове у автолюбителей будет возможность не только посмотреть на самые яркие новинки в залах, но и испытать их на различных трассах, которых в Дохе предостаточно. Благодаря этому выставка обещает быть намного масштабнее и интереснее европейских выставок.