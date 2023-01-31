Результаты исследования «Авто.ру» свидетельствуют о росте средней стоимости автомобилей на вторичном рынке России в январе 2023 года. Показатель вырос на 35% год к году, до 1,3 млн рублей, передает портал Autonews.ru.

Наибольший рост показали машины отечественного производства. По словам руководителя группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексея Муханова, больше всего прибавилась стоимость автомобилей, которым не больше 5 лет. Они подорожали на 44%, до 3,1млн рублей. УАЗ «Патриот» занимает в этом рейтинге первую строчку (цена выросла в 1,5 раза). Вторую строчку занял Lexus LX – он стал дороже на 26% (10 140 000 рублей). На третьем месте – Mercedes-Benz GLS, который прибавил в цене 2,1 млн руб. (11 124 000 рублей).

Стоимость автомобилей возрастом от 6 до 10 лет поднялась на 31% — с 1,3 до 1,7 миллиона рублей. На первой строчке расположилась Lada Niva (2121), которая подорожала на 29%. Следом идет Chevrolet Niva, которая показала рост более чем на 100 тыс. рублей. На третьей строчке оказался Lexus LX, который подорожал на 1,1 млн рублей.

Подержанные машины возрастом 11–15 лет сейчас в среднем выросли в цене на 32,6%. Их средняя стоимость составляет 863,5 тысячи рублей. Лидирует в этом рейтинге Lada 2107, которая прибавила 39% (152 000 рублей). Поднялась также стоимость УАЗ «Патриот» - на 28%, до 487 000 рублей. На третьей строчке Lada 2114, которая показала рост на 26%. В настоящее время ее стоимость составляет в среднем 181 000 рублей.