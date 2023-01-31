Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
9 часов назад

Подержанные автомобили подорожали в России на 35%

Лера Букина

Результаты исследования «Авто.ру» свидетельствуют о росте средней стоимости автомобилей на вторичном рынке России в январе 2023 года. Показатель вырос на 35% год к году, до 1,3 млн рублей, передает портал Autonews.ru.

Наибольший рост показали машины отечественного производства. По словам руководителя группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексея Муханова, больше всего прибавилась стоимость автомобилей, которым не больше 5 лет. Они подорожали на 44%, до 3,1млн рублей. УАЗ «Патриот» занимает в этом рейтинге первую строчку (цена выросла в 1,5 раза). Вторую строчку занял Lexus LX – он стал дороже на 26% (10 140 000 рублей). На третьем месте – Mercedes-Benz GLS, который прибавил в цене 2,1 млн руб. (11 124 000 рублей).

Стоимость автомобилей возрастом от 6 до 10 лет поднялась на 31% — с 1,3 до 1,7 миллиона рублей. На первой строчке расположилась Lada Niva (2121), которая подорожала на 29%. Следом идет Chevrolet Niva, которая показала рост более чем на 100 тыс. рублей. На третьей строчке оказался Lexus LX, который подорожал на 1,1 млн рублей.

Подержанные машины возрастом 11–15 лет сейчас в среднем выросли в цене на 32,6%. Их средняя стоимость составляет 863,5 тысячи рублей. Лидирует в этом рейтинге Lada 2107, которая прибавила 39% (152 000 рублей). Поднялась также стоимость УАЗ «Патриот» - на 28%, до 487 000 рублей. На третьей строчке Lada 2114, которая показала рост на 26%. В настоящее время ее стоимость составляет в среднем 181 000 рублей.

ГИБДД может ввести новый штраф для водителей

Ранее сообщалось, что, по данным платформы «Авито Авто», продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет в России в 2022 году выросли на 55%. Среди самых популярных моделей - Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, BMW X5 и Lexus RX.

Автоновости,Видео,Mercedes-Benz E-Класс,Chevrolet Niva,Lexus RX,BMW X5,Lexus LX,Lexus,УАЗ,Chevrolet,BMW,Mercedes-Benz,Lada,Алексей Муханов,ГИБДД,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители