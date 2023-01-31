Стали известны характеристики и модельный ряд нового китайского бренда Kaiyi. Так, в России пока будут собираться седан Е5, компактный кроссовер X3 и Х3 Pro. В будущем на российском рынке появится и среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun. Об этом пишет Auto.ru.

Первым на рынок поступит городской седан Kaiyi E5 с турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим 147 л.с. (210 Нм) и вариатором. Колесная база автомобиля составляет 2700 мм при длине машины в 4670 мм. Модель оснащена независимой подвеской спереди и сзади. Продажи в России планируется начать в I квартале 2023 года. По словам представителей руководства завода, стоимость модели составит от 1 млн рублей.

Старт продаж кроссоверов X3 и X3 Pro намечен на середину года. Длина модели — 4,4 метра при колесной базе 2632 метра. Первый оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (116 л.с.), а второй — турбодвигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Оба будут с вариатором. Цена модели начинается от 2 млн рублей.

Кроссовер X7 Kunlun получил турбомотор объемом 2,0 л, который развивает 249 л.с. Его длина составляет 4,7 метра при 2,8-метровой колесной базе. На сайте бренда пока нет фото модели, заявлено, что она появится в РФ в 2023 году.