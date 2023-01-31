Новый кроссовер Mazda рассекретили до премьеры

Новый флагманский кроссовер Mazda CX-90 рассекретили за несколько часов до премьеры. Как сообщает Autoevolution, в сети появилось фото автомобиля без камуфляжа — он выкрашен в недавно презентованный производителей эксклюзивный оттенок Artisan Red.

Согласно фото, у кроссовера будет динамичный силуэт с наклоненными задними стойками кузова. Вместе с тем это не должно сказаться на запасе места для задних пассажиров и объеме багажника. Также на снимке можно отметить множество хромированных элементов кузова.

Отметим, что внедорожник базируется на новой платформе с задним приводом в качестве основного, однако серийная версия может получить и полный привод. Известно, что CX-90 получит шестицилиндровый двигатель объемом в 3,3 литра с мощностью в 340 л.с. Также ожидается и гибридная силовая установка, однако ее характеристики пока неизвестны.

Флагман Mazda будет предлагаться с тремя рядами кресел в салоне, а сам интерьер планируется отделывать экологичными материалами — кожей, тканью и накладками с фактурой дерева. Если судить по промо-материалам, основные решения будут позаимствованы у CX-60.