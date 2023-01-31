Россия рискует остаться без техники для дорожного строительства

Российские автодорожники могут остаться без необходимой техники из-за санкций и бюрократических сложностей с ее параллельным импортом. Об этом со ссылкой на письмо депутата Госдумы Николая Новичкова премьер-министру Михаилу Мишустину пишут «Известия».

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Парламентарий призвал главу правительства «рассмотреть возможность совершенствования законодательства, регулирующего вопросы, связанные с выпуском в РФ и импортом самоходных машин», а также провести аудит и включить «дефицитные позиции в перечень продукции критического импорта».

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Новичков отметил, что в России выпускается недостаточное количество дорожной техники, а многие заводы, на которых было локализовано производство моделей иностранных компаний, прекратили их выпуск из-за антироссийских санкций, введенных западными странами после начала спецоперации на Украине.

Депутат также обратил внимание на то, что параллельный импорт усложняет и ряд принятых ранее документов, в частности, приказ Минпромторга от 31 мая 2022 года № 2197, требующий от импортеров иметь соглашение с иностранным производителем о поставке техники в Россию.

«В сложившейся ситуации очевидно, что производители из недружественных стран не заключают такие соглашения, аннулируют уже имеющиеся или заявляют, что ликвидируют в РФ уполномоченное лицо. Это фактически запрещает импорт самоходных машин в РФ из недружественных стран в рамках параллельного импорта», — пишет Николай Новичков.

При этом, по данным Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ), на которые ссылается парламентарий, в ближайшие пять лет потребность в дорожно-строительной технике составит более 38 тыс. штук, причем более 15,2 тыс. — модели импортного производства. Дорожники также столкнулись со сложностями поставок запчастей.

Главная причина, которая тормозит поставки иностранной дорожно-строительной техники в Россию, — чересчур длительная и бюрократизированная процедура ее сертификации и получения ЭПСМ, считают опрошенные изданием эксперты.

В свою очередь директор сертификационного центра «САМТ-Фонд» Мирон Грифф заметил, что поставщики уже нашли варианты обхода трудностей с получением документации на дорожную технику, регистрируя ее через Казахстан, который является страной — участником Евразийского экономического союза.

А генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев пояснил изданию, что сейчас бояться коллапса парка спецтехники не стоит, однако «необходимо в кратчайшие сроки решить, чем и когда мы заменим поставки, которые раньше шли из Европы и США».