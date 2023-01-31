В 2023 году Geely собирается реализовать до 600 тысяч электромобилей

Генеральный директор Geely Automobile Group Гань Цзяюэ озвучил планы компании на 2023 год. Так, по его итогам Geely планирует отгрузить по всему миру 1,65 миллиона автомобилей. При этом должны быть достигнуты три цели: объемы реализации электрокаров планируется увеличить до 600 тысяч экземпляров, а продажи гибридов, как и машин марки Zeekr, должны удвоиться. По итогам 2022 года Geely поставила 1 432 988 автомобилей — на восемь процентов больше, чем в позапрошлом году.

Фото: Zeekr 001© Geely Zeekr 001© Geely

По итогам 2022 года Geely поставила 1 432 988 автомобилей — на восемь процентов больше, чем в позапрошлом году. Доля электрокаров в объем объеме продаж концерна утраивалась каждый год и превышает 30 процентов уже несколько месяцев подряд.

Также среди целей Geely Automobile Group на 2023 год — постоянная работа над улучшением качества машин. Гендиректор поставил задачи повышения надежности и безопасности, совершенствования программного обеспечения бортовой электроники. Кроме этого, Geely планирует приобрести техногиганта Meizu Technology, который может помочь как с развитием мультимедийной системы, так и с выпуском собственного смартфона, который Geely анонсировала еще в 2021 году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году в России Geely реализовала 24 419 автомобилей против 24 587 годом ранее. Наиболее удачными месяцами стал декабрь 3660 проданными машинами, а бестселлером — Coolray, который разошелся в количестве 11 692 штук.