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7 часов назад

GMC запустила в производство новый Hummer

Никита Бородкин

Автопроизводитель GMC начал производство внедорожника Hummer EV. Как сообщает журнал Car and Driver, вице-президент Дункан Олдред подтвердил, что клиенты начнут получать свои предзаказы к концу первого квартала.

GMC запустила в производство новый Hummer
Фото: gmc.comgmc.com

Как и в случае с Hummer SUT, компания начнет поставки с версии Edition 1, общий тираж которой распродали заранее. Производство началось на заводе GM Factory Zero в Детройте, на котором также производится пикап-версия внедорожника.

gmc.com

По словам Олдреда, всего GMC получила более 90 тысяч предзаказов на Hummer SUT и EV. Сам GMC Hummer EV 2024 года представляет собой переосмысление одного из самых знаковых американских внедорожников прошлого века. Бронирование началось еще в 2021 году со стартовой ценой в 105,5 тысяч долларов.

gmc.com

Отметим, что все внедорожники окрашены в матовый зеленый цвет Green Matte. Позднее, когда производство нарастят, покупателям станут доступны новые расцветки. Версия SUV будет оснащаться двумя или тремя электродвигателями, а EV 3x и Edition 1 получат три двигателя — один спереди и два сзади, с заявленной мощностью в 830 л.с.

Автоновости,Hummer,
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