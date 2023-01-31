GMC запустила в производство новый Hummer

Автопроизводитель GMC начал производство внедорожника Hummer EV. Как сообщает журнал Car and Driver, вице-президент Дункан Олдред подтвердил, что клиенты начнут получать свои предзаказы к концу первого квартала.

Фото: gmc.com gmc.com

Как и в случае с Hummer SUT, компания начнет поставки с версии Edition 1, общий тираж которой распродали заранее. Производство началось на заводе GM Factory Zero в Детройте, на котором также производится пикап-версия внедорожника.

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По словам Олдреда, всего GMC получила более 90 тысяч предзаказов на Hummer SUT и EV. Сам GMC Hummer EV 2024 года представляет собой переосмысление одного из самых знаковых американских внедорожников прошлого века. Бронирование началось еще в 2021 году со стартовой ценой в 105,5 тысяч долларов.

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