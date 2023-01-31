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7 часов назад

В США отказываются страховать машины KIA и Hyundai

Лера Букина

Крупнейшие американские автостраховщики - Progressive и State Farm - решили отказаться от оформления полисов в ряде городов для некоторых старых моделей Hyundai и Kia. Речь идет о машинах, которые, по мнению компаний, слишком легко украсть, сообщает CNN.

Согласно отчетам, компании больше не предлагают страхование этих транспортных средств в таких городах, как Денвер (Колорадо) и Сент-Луис (Миссури).

По данным института данных о дорожно-транспортных происшествиях, у некоторых моделей Hyundai и Kia 2015–2019 годов вероятность угона примерно вдвое выше, чем у других автомобилей того же возраста. В них нет некоторых основных технологий предотвращения угона автомобилей, которые использовались в большинстве других автомобилей тех лет. Речь идет, в частности, об электронных иммобилайзерах.

Согласно тексту заявления State Farm, компания решила остановить регистрацию новых сделок в некоторых штатах для автомобилей Hyundai и Kia определенных модельных годов и комплектаций из-за роста убыток от угона таких машин. Компания назвала эту проблему очень серьезной. Она, как указали в фирме, затрагивает клиентов и всю индустрию автострахования.

Progressive тоже пошла на сокращение страхования этих автомобилей на некоторых рынках, заявил представитель компании Джефф Сибел. Он указал на то, что в 2022 году число краж некоторых автомобилей Hyundai и Kia увеличилось более чем в три раза. На некоторых рынках эти автомобили угоняли почти в 20 раз чаще, отметил специалист.

«Учитывая, что мы оцениваем наши полисы в зависимости от уровня риска, который они представляют, этот взрывной рост числа краж во многих случаях делает эти автомобили чрезвычайно сложными для нас застраховать», - заявили в Progressive.

В некоторых регионах компания повысила тарифы.

Подержанные автомобили резко подорожали в России

Ранее директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль заявил, что руководство южнокорейской компании Hyundai ищет способы перезапуска производства на сборочной площадке в Санкт-Петербурге.

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