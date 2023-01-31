Экс-дизайнер Jaguar показал автомобильный интерьер из 2030 года

Экс-стилист Jaguar, а ныне владелец студии Callum Designs Иэн Кэллум показал, какими будут салоны машин к концу этого десятилетия. Речь идет не о виртуальной реальности, голограммах и shy-tech, а о материалах. Чтобы достичь целей устойчивого развития, сырьем для них будут выступать пищевые отходы и вторичный пластик. А как всё это можно сочетать, демонстрирует рестомод Porsche 911.

Фото: Callum Designs Callum Designs

Студия Callum Designs, основанная бывшим стилистом Jaguar Иэном Кэллумом, построила рестомод Porsche 911 с салоном из 2030 года. Проектное исследование посвящено отделочным материалам, которые будут соответствовать определенным требованиям, но в то же время позволят достичь целей устойчивого развития. В составе этих перспективных материалов есть, к примеру, мякоть кофейных зерен, яичная скорлупа, грецкий орех, красная чечевица, а также вторичный пластик.

Callum Designs

Callum Designs

В одной только Великобритании ежедневно на мусорку попадают тысячи тонн пищевых отходов. Часть из них пригодна для повторного использования, уверен партнер Callum в этом проекте, турецкий стартап Ottan. Причем полученные из них материалы соответствуют инженерным и экологическим требованиям, термо- и износоустойчивы. Примером служит смесь яичной скорлупы и эпоксидной смолы, которая на выходе дает непрозрачный пластикоподобный материал для декоративных накладок кнопок стеклоподъемников.

А вот для плафонов и переключателей с подсветкой лучше подходит рис или чечевица, так как из них получаются полупрозрачные детали. Пластиковые вставки на передней панели можно заменить мякотью кофейных зерен либо моркови. Деревянный шпон — композитами на основе переработанных листьев деревьев. Обивка сидений в рестомоде Callum сделана из ткани Camira, полученной из морского пластикового мусора, а также войлока Féline, сырьем для которого стали PET-бутылки. Коврики — это регенеративный нейлон Econyl.

Существуют и другие примеры материалов нового поколения. Например, BMW совместно с мексиканским стартапом Adriano di Marti совершенствует искусственную кожу Deserttex, созданную на основе биополиуретановой матрицы с армирующим веществом из измельченных волокон кактуса. Также в качестве перспективного рассматривают растительный материал Mirum производства Natural Fiber Welding, который имитирует все свойства традиционной кожи и пряжи и полностью подлежит переработке.