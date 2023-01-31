Выпуск Skoda Octavia и Kamiq остановят в 2023 году

Автопроизводитель Skoda Auto вынужден вновь сокращать производство из-за дефицита микрочипов.

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Компания Volkswagen Skoda Auto снова вынуждена сокращать производство на этой неделе. Как сообщает SPEEDME.RU, официальной причиной данного шага является нехватка чипов.

Отмечается, что некоторые смены на производстве будут полностью отменены. Сокращение производства затронет такие модели как: Octavia, Enyaq, Fabia, Scala и Kamiq.