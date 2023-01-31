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3 часа назад

Выпуск Skoda Octavia и Kamiq остановят в 2023 году

Моя Москва.онлайн

Автопроизводитель Skoda Auto вынужден вновь сокращать производство из-за дефицита микрочипов.

Выпуск Skoda Octavia и Kamiq остановят в 2023 году
Фото: ©speedme.ru©speedme.ru

Компания Volkswagen Skoda Auto снова вынуждена сокращать производство на этой неделе. Как сообщает SPEEDME.RU, официальной причиной данного шага является нехватка чипов.

Отмечается, что некоторые смены на производстве будут полностью отменены. Сокращение производства затронет такие модели как: Octavia, Enyaq, Fabia, Scala и Kamiq.

В компании отметили, что после оптимистичных первых недель 2023-го года производственная ситуация снова ухудшилась. Сразу после возобновления поставок чипов, производство будет восстановлено.

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