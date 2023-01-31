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3 часа назад

АвтоВАЗ определился с объемами выпуска автомобилей Lada на февраль

Российская Газета

В феврале АвтоВАЗ выпустит около 18 тысяч автомобилей, пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ". Этот месяц станет последним, в течение которого на заводе действует шестидневная рабочая неделя.

АвтоВАЗ определился с объемами выпуска автомобилей Lada на февраль
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

С конвейера тольяттинской площадки будут сходит седаны, лифтбеки и кросс-универсалы семейства Lada Granta (в две смены продолжительностью 8 часов) и внедорожники Niva Legend и Niva Travel (в одну смену аналогичной продолжительности). Суточный объём может достигать 900 автомобилей.

Отмечается, что в феврале АвтоВАЗ может продолжить выпускать некомплектные автомобили, которые складируются на территории завода и дособираются по мере поступления необходимых компонентов.

В начале февраля на АвтоВАЗе может состояться "прогон" по конвейеру новой Lada Vesta, серийный выпуск модели должен начаться в марте.

В 2023 году российская компания также планирует запустить сборку автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

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