АвтоВАЗ определился с объемами выпуска автомобилей Lada на февраль

В феврале АвтоВАЗ выпустит около 18 тысяч автомобилей, пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ". Этот месяц станет последним, в течение которого на заводе действует шестидневная рабочая неделя.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

С конвейера тольяттинской площадки будут сходит седаны, лифтбеки и кросс-универсалы семейства Lada Granta (в две смены продолжительностью 8 часов) и внедорожники Niva Legend и Niva Travel (в одну смену аналогичной продолжительности). Суточный объём может достигать 900 автомобилей.

Отмечается, что в феврале АвтоВАЗ может продолжить выпускать некомплектные автомобили, которые складируются на территории завода и дособираются по мере поступления необходимых компонентов.

В начале февраля на АвтоВАЗе может состояться "прогон" по конвейеру новой Lada Vesta, серийный выпуск модели должен начаться в марте.