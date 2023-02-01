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7 часов назад

Mazda представила 8-местный кроссовер CX-90

Российская Газетаиещё 6

Самая большая Mazda с самым мощным двигателем, который когда-либо устанавливался на дорожные модели, дебютировала. Это кроссовер CX-90, продажи которого начнутся примерно в середине года. И купить его смогут только американцы.

Mazda представила 8-местный кроссовер CX-90
Фото: Пресс-служба MazdaПресс-служба Mazda

Mazda CX-90 построен на платформе классической компоновки с продольным расположением двигателя и основным задним приводом. Габариты автомобиля пока не обнародованы, но вряд ли длина машины окажется меньше пяти метров. Иначе куда сажать восемь человек?

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Салон "Мазды" имеет трёхрядную конфигурацию. По классике второй ряд может быть представлен как капитанскими раздельными креслами, так и сплошным диваном. На "галерке" могут разместиться до трёх человек.

Дизайн новинки рассекретили накануне, поэтому никаких откровений нет. Впрочем, их и не было даже без стараний "шпионов": японцы продолжают эксплуатировать масштабирование дизайна от модели к модели. Ситуация с салоном сложилась аналогичная: CX-90 стал наследником решений более компактного CX-60 для Европы, с поправкой на премиальность, опциональное оснащение и габариты, разумеется.

Пресс-служба Mazda

Информацию о двигателе в "Мазде" раскрыли ещё на этапе тизерной кампании. Кроссовер получил бензиновую рядную турбошестёрку e-Skyactiv G объёмом 3,3 литра мощностью 345 л.с. и 500 Нм. В паре с ней работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия со встроенным электромотором и мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора.

Вторая версия - CX-90 PHEV с возможностью подзарядки от розетки и возможностью движения без выхлопов. Сколько позволяет проехать на электричестве литий-ионная батарея ёмкостью 17,8 кВт ч, в компании пока не рассказали. Суммарная отдача ДВС объёмом 2,5 литра и электромотора составляет 327 л.с. и 500 Нм. В гибриде применена та же коробка передач, что и у версии с мотором на 3,3 литра.В стандартную комплектацию Mazda CX-90 входят система полного привода с муфтой подключения передней оси и комплекс электронных ассистентов i-Activsense, а вот такие опции, как адаптивная или пневматическая подвеска кроссоверу не положены в принципе.

Цены на Mazda CX-90 пока не раскрыты, но модель точно окажется дороже кроссовера CX-9, которому приходит на смену. В США за последний просят от 38 750 долларов. Продажи новинки планируют начать в середине года. Поставки в Соединённые Штаты будут осуществляться из Японии. Для других рынков Mazda готовит более компактный кроссовер CX-80.

Автоновости,Кроссовер,Mazda,
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