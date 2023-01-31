Изменения прошлого года почти на 60 процентов обрушили объемы продаж на российском автомобильном рынке, покинутом многими зарубежными брендами. Вместе с тем сократилось и количество денег, потраченных за год на новые машины. Как подсчитало агентство «Автостат», в 2022 году россияне купили автомобилей на 1,5 триллиона рублей, что более чем вдвое меньше, чем годом ранее.

Финансовая емкость рынка по итогам 2022 года оказалась рекордно низкой за последние 12 лет — то есть, начиная с 2011 года, отмечают аналитики. При этом 2021-й установил обратный рекорд: за год на новые легковые автомобили было потрачено 3,05 триллиона рублей. По сравнению с 2020 годом сумма выросла на 22 процента и впервые преодолела планку в три триллиона рублей.

Однако ее увеличение в 2021 году связывали не столько с ростом продаж новых автомобилей, составившим всего три процента, сколько с их подорожанием. Так, средневзвешенная цена новой легковушки в 2021 году выросла почти на 20 процентов.