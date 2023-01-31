В российских регионах с желтым уровнем опасности введут досмотр автомобилей

В российских регионах, где установлен желтый уровень террористической опасности, введут досмотр машин для обнаружения взрывчатых устройств и оружия. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован 31 января на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в указ президента от 14 июня 2012 года «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Михаил Климентьев/РИА Новости

«В подпункте «б» дополнить абзацем следующего содержания: «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ», — говорится в указе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В приграничных российских регионах действует высокий уровень террористической опасности. Он введен в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.