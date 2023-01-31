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4 часа назад

В российских регионах с желтым уровнем опасности введут досмотр автомобилей

Газета.Ru

В российских регионах, где установлен желтый уровень террористической опасности, введут досмотр машин для обнаружения взрывчатых устройств и оружия. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован 31 января на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в указ президента от 14 июня 2012 года «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

В российских регионах с желтым уровнем опасности введут досмотр автомобилей
Фото: Михаил Климентьев/РИА НовостиМихаил Климентьев/РИА Новости

«В подпункте «б» дополнить абзацем следующего содержания: «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ», — говорится в указе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В приграничных российских регионах действует высокий уровень террористической опасности. Он введен в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. Как считает ведомство, это поможет обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.

Автоновости,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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