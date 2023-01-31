Первый Ford Mustang GT 2024 года продан на аукционе за $565 000

Самый первый Ford Mustang GT седьмого поколения 2024 года продан на благотворительном аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле за внушительную сумму в 565 000 долларов или 35 млн рублей. Автомобиль еще не построен, что характерно для благотворительных аукционов, подобных этому. Счастливый победитель сможет выбрать свой новый Mustang GT по своему вкусу.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Этот GT оснащен знакомым 5,0-литровым безнаддувным двигателем Coyote V8 мощностью до 486 лошадиных сил и 566 Нм крутящего момента. Его новый владелец сможет выбирать между 6-тупенчатой механической или 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В общей сложности предлагается 11 цветов кузова, а также дополнительные цвета и дизайн полос.

Дополнительные опции включают три варианта цвета тормозных суппортов Brembo, а также новый дизайн легкосплавных дисков размером от 18 до 20 дюймов. Есть также пакет Performance, который обязательно должен быть у любителей гонок, поскольку он включает в себя такие вкусности, как сиденья Recaro и активный выхлоп.

Интерьер, вдохновленный реактивным истребителем, имеет 12,4-дюймовую цифровую приборную панель с программным обеспечением для 3D-анимации. Также есть 13,2-дюймовый центральный экран с SYNC 4, окружающим освещением, рулевым колесом с плоским дном и ковшеобразными сиденьями.

Все доходы от продажи будут переданы в Фонд исследования ювенильного диабета (JDRF), который финансирует исследования диабета 1 типа. Это не первый случай, когда Ford выставляет новую модель на благотворительный аукцион, особенно на мероприятии Barrett-Jackson. Концерн также продавал первые Bronco, Mustang Mach-E, Mustang Shelby GT350 и GT500 Heritage Edition.