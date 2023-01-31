Первый Ford Mustang GT 2024 года продан на аукционе за $565 000

Самый первый Ford Mustang GT седьмого поколения 2024 года продан на благотворительном аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле за внушительную сумму в 565 000 долларов или 35 млн рублей. Автомобиль еще не построен, что характерно для благотворительных аукционов, подобных этому. Счастливый победитель сможет выбрать свой новый Mustang GT по своему вкусу.
Этот GT оснащен знакомым 5,0-литровым безнаддувным двигателем Coyote V8 мощностью до 486 лошадиных сил и 566 Нм крутящего момента. Его новый владелец сможет выбирать между 6-тупенчатой механической или 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В общей сложности предлагается 11 цветов кузова, а также дополнительные цвета и дизайн полос.
Дополнительные опции включают три варианта цвета тормозных суппортов Brembo, а также новый дизайн легкосплавных дисков размером от 18 до 20 дюймов. Есть также пакет Performance, который обязательно должен быть у любителей гонок, поскольку он включает в себя такие вкусности, как сиденья Recaro и активный выхлоп.
Интерьер, вдохновленный реактивным истребителем, имеет 12,4-дюймовую цифровую приборную панель с программным обеспечением для 3D-анимации. Также есть 13,2-дюймовый центральный экран с SYNC 4, окружающим освещением, рулевым колесом с плоским дном и ковшеобразными сиденьями.
Все доходы от продажи будут переданы в Фонд исследования ювенильного диабета (JDRF), который финансирует исследования диабета 1 типа. Это не первый случай, когда Ford выставляет новую модель на благотворительный аукцион, особенно на мероприятии Barrett-Jackson. Концерн также продавал первые Bronco, Mustang Mach-E, Mustang Shelby GT350 и GT500 Heritage Edition.