На старте продаж обновленная Lada Vesta получит 90-сильный мотор и ABS

На старте продаж рестайлинговые автомобили Lada Vesta будут оснащаться 8-клапанными моторами мощностью 90 л.с., а в базовой комплектации иметь фронтальные подушки безопасности и антиблокировочную систему тормозов (ABS), сообщает портал Quto.

Фото: Lada Lada

Продажи обновленных Lada Vesta тольяттинской сборки начнутся в этом году не позднее марта. Производство модели было перенесено из Ижевска, где в начале прошлого года удалось выпустить несколько сотен таких автомобилей. Предполагается, что цена модели будет начинаться от 1,6 млн рублей.

Рестайлинговая Lada Vesta отличается дизайном бамперов и оптики, а также элементами интерьера и наличием 10-дюймового экрана медиасистемы с виртуальной приборной панелью в самых оснащенных комплектациях.