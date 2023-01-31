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4 часа назад

Обновленная Lada Vesta получит 90-сильный мотор и ABS на старте продаж

Газета.Ru

На старте продаж рестайлинговые автомобили Lada Vesta будут оснащаться 8-клапанными моторами мощностью 90 л.с., а в базовой комплектации иметь фронтальные подушки безопасности и антиблокировочную систему тормозов (ABS), сообщает портал Quto.

На старте продаж обновленная Lada Vesta получит 90-сильный мотор и ABS
Фото: Lada Lada

Продажи обновленных Lada Vesta тольяттинской сборки начнутся в этом году не позднее марта. Производство модели было перенесено из Ижевска, где в начале прошлого года удалось выпустить несколько сотен таких автомобилей. Предполагается, что цена модели будет начинаться от 1,6 млн рублей.

Рестайлинговая Lada Vesta отличается дизайном бамперов и оптики, а также элементами интерьера и наличием 10-дюймового экрана медиасистемы с виртуальной приборной панелью в самых оснащенных комплектациях.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует в 2025 году выпустить кроссовер на базе Lada Vesta.

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