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4 часа назад

Автопроизводители призвали продлить упрощенные требования к выпуску машин

Лера Букина

Российские автопроизводители сообщили о необходимости продлить действие упрощенных требований к выпуску машин в стране до середины 2024 года. С соответствующим заявлением они обратились в Минпромторг РФ, передает агентство «Прайм».

Упрощенные требования к выпуску машин призвали продлить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди тех, кто попросил о данной мере, — «АвтоВАЗ», «Камаз» и «Соллерс». Фирмы отмечают сохранение на рынке проблемы возможных недопоставок запчастей. Кроме того, они подчеркивают, что локализацию ряда компонентов завершить не удалось.

В Минпромторге РФ проинформировали о получении писем. Там заявили, что вопрос оперативно рассмотрят.

В середине мая прошлого года власти России упростили требования к сертификации автомобилей. Решение действует до 1 февраля 2023 года.

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Автопроизводители могут не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности ABS и ESP. Кроме того, им разрешили производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0».

Данная инициатива была ранее одобрена ведущими российскими автомобильными производителями. Целью данной меры является оказание поддержки автопроизводству в условия санкционного давления.

Автоновости,Соллерс Авто,Минпромторг,Автоваз,
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