Еще один производитель смартфонов хочет выйти на автомобильный рынок

В 2022 году известный бренд смартфонов Meizu приобрела компания Geely. Теперь появилась информация, что Meizu планируют вывести на другой рынок — автомобильный.

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Как пишет источник, китайский производитель смартфонов недавно подал заявку на регистрацию двух товарных знаков Wujie Automobile. Обе эти торговые марки будут классифицироваться на международном уровне как транспортные средства.