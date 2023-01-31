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3 часа назад

Похоже, Meizu хочет выйти на автомобильный рынок

Ferra.ru

В 2022 году известный бренд смартфонов Meizu приобрела компания Geely. Теперь появилась информация, что Meizu планируют вывести на другой рынок — автомобильный.

Еще один производитель смартфонов хочет выйти на автомобильный рынок
Фото: GizmochinaGizmochina

Как пишет источник, китайский производитель смартфонов недавно подал заявку на регистрацию двух товарных знаков Wujie Automobile. Обе эти торговые марки будут классифицироваться на международном уровне как транспортные средства.

Бренд смартфонов также активно нанимает людей для автомобильного подразделения. Есть также информация, что на автомобилях Meizu будет установлена система FlymeAuto.

Автоновости,Geely,
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