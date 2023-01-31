В России запустят первое электротакси с машинами Evolute

Государственная корпорация «Роснано» объявила о скором запуске первого в России такси с автопарком, состоящем из электромобилей. Электротакси появится в Нижнем Новгороде, а заказать машину можно будет через одного из крупнейших агрегаторов: как уточняет «Авто.ру», речь идет о «Яндекс.Такси». В проекте участвует молодая российская марка Evolute, выпускающая в Липецке китайские электрокары, — они и войдут в парк нового сервиса.

На подготовительном этапе в Нижнем Новгороде были установлены 44 зарядные станции для электрокаров, сообщает пресс-служба «Роснано». В автопарк войдут уже подготовленные 180 седанов Evolute i-Pro, а к весне их количество планируют увеличить до 250 экземпляров.

Уточняется, что вызвать именно электромобиль в приложении не получится. Evolute приедет, только если он окажется поблизости и будет свободен в момент заказа. В будущем, однако, разработчики планируют добавить возможность вызывать именно «батарейный» автомобиль.

Проект электротакси — часть Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Его целью является поддержка перехода на более экологичные источники энергии, что снизит объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, тем самым улучшив качество жизни.