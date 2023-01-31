В России усилили досмотр транспорта в ряде регионов

Согласно указу президента России Владимира Путина, в регионах с жёлтым уровнем террористической опасности будет усилен досмотр автомобилей, а также контроль за передвижением транспорта через границы регионов страны. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый указ вносит изменения в порядок установления уровней террористической опасности, а также предусматривает «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта РФ, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ». Раньше подобная мера применялась только при красном уровне террористической опасности. Помимо этого, указ президента исключает срок в 15 суток, на который устанавливается уровень террористической опасности.

Напомним, что жёлтый уровень террористической опасности был установлен в Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях, а также в Севастополе, отдельных районах Крыма и Краснодарского края. Такая мера предусматривает усиление работы силовых органов и досмотр граждан в людных местах.