Мировые продажи Nissan обрушились в 2022 году

Nissan опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Он оказался непростым для японской компании: ее мировые продажи просели на 20,7 процента с 4,06 миллиона автомобилей в 2021 году до 3,23 миллиона в 2022-м. Наиболее чувствительное падение произошло в США, где спрос сократился более чем на 25 процентов. В других регионах Nissan тоже оказался в минусе: в Европе продажи упали на 23,1 процента, в Китае — на 22,1 процента, а в родной Японии — на 0,5 процента.
В целом в Северной Америке продажи Nissan в 2022 году сократились на 23,8 процента, а в регионах за пределами крупнейших рынков — на 19 процентов. При этом экспорт автомобилей из Японии увеличился на 3,5 процента по сравнению с 2021 годом.
Производство тоже просело, но не так значительно, как продажи. Так, за год Nissan выпустил 3,25 миллиона машин — чуть меньше, чем продал — на всех заводах, что на 9,4 процента ниже результата 2021 года. Объемы производства в Японии выросли на 12,6 процента, а за ее пределами, напротив, упали примерно на столько же — на 12,9 процента.
Декабрь стал особо неудачным месяцем для заводов Nissan. Мировое производство упало на 27,6 процента, несмотря на рост в Японии на 98,5 процента.
Соотечественник Nissan, компания Toyota, тоже сократила объемы реализации в 2022 году. Однако, несмотря на частые производственные проблемы, падение составило всего 0,1 процента, что позволило Toyota удержать звание глобального лидера по продажам. За год японский автопроизводитель поставил 10 483 024 автомобиля.