Мировые продажи Nissan обрушились в 2022 году

Nissan опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Он оказался непростым для японской компании: ее мировые продажи просели на 20,7 процента с 4,06 миллиона автомобилей в 2021 году до 3,23 миллиона в 2022-м. Наиболее чувствительное падение произошло в США, где спрос сократился более чем на 25 процентов. В других регионах Nissan тоже оказался в минусе: в Европе продажи упали на 23,1 процента, в Китае — на 22,1 процента, а в родной Японии — на 0,5 процента.

Фото: Nissan Nissan

В целом в Северной Америке продажи Nissan в 2022 году сократились на 23,8 процента, а в регионах за пределами крупнейших рынков — на 19 процентов. При этом экспорт автомобилей из Японии увеличился на 3,5 процента по сравнению с 2021 годом.

Производство тоже просело, но не так значительно, как продажи. Так, за год Nissan выпустил 3,25 миллиона машин — чуть меньше, чем продал — на всех заводах, что на 9,4 процента ниже результата 2021 года. Объемы производства в Японии выросли на 12,6 процента, а за ее пределами, напротив, упали примерно на столько же — на 12,9 процента.

Декабрь стал особо неудачным месяцем для заводов Nissan. Мировое производство упало на 27,6 процента, несмотря на рост в Японии на 98,5 процента.