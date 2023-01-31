Cпециалисты завершили установку последнего пролета Крымского моста

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в своем Telegram-канале, что движение по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста для легковых машин и автобусов планируется открыть в марте 2023 года.

Хуснуллин пояснил, что специалисты завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста.

По его словам, строители за счет высокого профессионализма и опыта справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали.

«В начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение», - подчеркнул Хуснуллин.

После этого, уточнил вице-премьер, мостовики смогут приступить к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений.