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3 часа назад

Cпециалисты завершили установку последнего пролета Крымского моста

Илья Родин

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в своем Telegram-канале, что движение по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста для легковых машин и автобусов планируется открыть в марте 2023 года.

Хуснуллин пояснил, что специалисты завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста.

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По его словам, строители за счет высокого профессионализма и опыта справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали.

«В начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение», - подчеркнул Хуснуллин.

После этого, уточнил вице-премьер, мостовики смогут приступить к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений.

Хуснуллин выразил надежду, что в марте будет открыто движение для легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам моста. Он добавил, что на объекте круглосуточно работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники.

Автоновости,Видео,Марат Хуснуллин,
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