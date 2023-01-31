Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Россиянам разрешили покупать автомобили в Белоруссии

Motor.ru

Евразийская экономическая комиссия сообщила, что россияне вновь могут приобретать любые транспортные средства в белорусских дилерских центрах. Ранее местные продавцы отказывали нашим соотечественникам, ссылаясь на антиконкурентные соглашения. Теперь же отказ гражданину России в покупке будет расцениваться как злоупотребление доминирующим положением, а также нарушение договора о Евразийском экономическом союзе. Проверить нововведение решил на своем опыте корреспондент портала Autonews, который под видом покупателя отправился в белорусские автосалоны.

Россиянам разрешили покупать автомобили в Белоруссии
Фото: Хёндэ центр МинскХёндэ центр Минск

В дилерском центре Lada проблем с покупкой автомобиля не возникло. Клиент в первом же салоне нашел нужный внедорожник Niva Travel с полным набором опций и по рекомендованной стоимости 59 300 белорусских рублей (примерно 1 555 000 российских). Продавец предложил приобрести машину на российский паспорт с последующим оформлением бумажного белорусского ПТС.

Видео дня

"АвтоВАЗ" назвал Chery своим конкурентом

В автосалонах Kia и Hyundai покупателю предложили Hyundai Tucson, Kia Seltos и Sorento. Причем стоимость моделей оказалась существенно ниже, чем в российских дилерских центрах. К примеру, Kia Sorento в Белоруссии можно купить на рекомендованной цене 179 900 белорусских или 4 718 777 российских рублей. Цены на Hyundai Tucson и Kia Seltos не превышают три миллиона в переводе на рубли. А вот бюджетных Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta в наличии не оказалось.

Отговорить от покупки автомобиля попытался лишь продавец в дилерском центре Geely. Сотрудник автосалона посоветовал серьезно подумать над покупкой, поскольку купить автомобиль можно, однако с постановкой на учет могут возникнуть проблемы. Представители в Евразийской экономической комиссии советуют россиянам, которым отказали в покупке транспортных средств обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы в зависимости от местонахождения продавца.

В сентябре прошлого года финский магазин автозапчастей Auto-Suni отказывался продавать комплектующие россиянам. Руководство магазина сообщило, что боится нарушить антироссийские санкции.

Автоновости,Hyundai Tucson,Kia Sorento,Kia Rio,Hyundai Solaris,Chery,Geely,Hyundai,Kia,Lada,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители