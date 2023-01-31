Россиянам разрешили покупать автомобили в Белоруссии

Евразийская экономическая комиссия сообщила, что россияне вновь могут приобретать любые транспортные средства в белорусских дилерских центрах. Ранее местные продавцы отказывали нашим соотечественникам, ссылаясь на антиконкурентные соглашения. Теперь же отказ гражданину России в покупке будет расцениваться как злоупотребление доминирующим положением, а также нарушение договора о Евразийском экономическом союзе. Проверить нововведение решил на своем опыте корреспондент портала Autonews, который под видом покупателя отправился в белорусские автосалоны.

Фото: Хёндэ центр Минск Хёндэ центр Минск

В дилерском центре Lada проблем с покупкой автомобиля не возникло. Клиент в первом же салоне нашел нужный внедорожник Niva Travel с полным набором опций и по рекомендованной стоимости 59 300 белорусских рублей (примерно 1 555 000 российских). Продавец предложил приобрести машину на российский паспорт с последующим оформлением бумажного белорусского ПТС.

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В автосалонах Kia и Hyundai покупателю предложили Hyundai Tucson, Kia Seltos и Sorento. Причем стоимость моделей оказалась существенно ниже, чем в российских дилерских центрах. К примеру, Kia Sorento в Белоруссии можно купить на рекомендованной цене 179 900 белорусских или 4 718 777 российских рублей. Цены на Hyundai Tucson и Kia Seltos не превышают три миллиона в переводе на рубли. А вот бюджетных Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta в наличии не оказалось.

Отговорить от покупки автомобиля попытался лишь продавец в дилерском центре Geely. Сотрудник автосалона посоветовал серьезно подумать над покупкой, поскольку купить автомобиль можно, однако с постановкой на учет могут возникнуть проблемы. Представители в Евразийской экономической комиссии советуют россиянам, которым отказали в покупке транспортных средств обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы в зависимости от местонахождения продавца.