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2 часа назад

"АвтоВАЗ" назвал Chery своим конкурентом

Газета.Ru

На «АвтоВАЗе» считают китайскую компанию Chery своим конкурентом в борьбе за долю на российском авторынке. Об этом в интервью порталу «АвтоВзгляд» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу отечественного производителя Дмитрий Костромин.

"АвтоВАЗ" назвал своего конкурента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Geely уверенно наращивает производство в Белоруссии, а Haval — в Тульской области. Если говорить про долю китайцев на российском рынке, то мы считаем своим конкурентом марку Chery, которая осваивает сразу несколько сегментов, включая нишевые и даже люксовые», — сказал Костромин.

На вопрос о том, считает ли «АвтоВАЗ» конкурентом модель «Москвич 3», которая выпускается на базе китайского JAC, Костромин ответил отрицательно.

«Мы смотрим, какие ошибки совершают конкуренты, дабы избежать их самим. Однако мы не боимся соперников — скорее, наоборот: это стимулирует. Конкуренты есть и будут всегда», — сказал он.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ, по итогам 2022 года «АвтоВАЗ» занял 27,4% российского рынка новых автомобилей, а Chery (вместе с принадлежащими ей Exeed и Omoda) — 7,8%.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки. Отечественная компания планирует перезапустить производство в Петербурге во второй половине 2023 года.

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