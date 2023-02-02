Автопарк России продолжает стремительно стареть

Продажи легковушек на вторичном авторынке упали почти на 20%. Какие подержанные авто сейчас особенно в цене и насколько они подорожали?

Продажи легковых авто с пробегом в России по итогам прошлого года сократились примерно до 5 млн штук, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это на 19% меньше, чем в 2021 году.

Рынок продаж новых авто просел почти на 60%. По сравнению с этим цифра в 20% выглядит немного оптимистичнее. Но если до 2022 года на один купленный новый автомобиль в России приходилось четыре подержанных, то сейчас уже шесть-восемь. Автопарк постарел, спрос на него растет. Пока причин для изменения этой тенденции не прослеживается.

Стоимость подержанных авто — как отечественных и китайских моделей, так и премиальных «европейцев» — за прошедший год выросла в среднем на треть. Самая популярная иномарка — Ford Focus. Эти машины перестали выпускать еще в 2016-м, поэтому самым «молодым» авто сейчас семь лет, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Но повышенный спрос не на них, а на десятилетние экземпляры и старше. Такие Ford Focus стоят примерно от 0,5 млн рублей. Самый большой дефицит сегодня — это двух- и трехлетние машины. Потому что те, кто раньше часто меняли автомобиль, решили изменить своей привычке.

Что касается параллельного импорта, вновь возродились частные перегонщики авто. Пятнадцать тысяч подержанных де-юре, но де-факто новых машин завезли в Россию в минувшем году по разным логистическим коридорам: из Белоруссии, Казахстана и других стран. В документах при минимальном пробеге у них уже несколько владельцев из разных государств. Как правило, это дорогие иномарки, среди них есть и модели, никогда не поставлявшиеся в Россию. Но сейчас ими не брезгуют торговать и автодилеры.

В минувшем году также в два раза вырос ввоз праворульных машин с пробегом. Их привезли из Японии примерно 200 тысяч штук, однако для нас это мало, отмечает Игорь Моржаретто:

«У нас вторичный рынок жил за счет первичного. В год покупалось — в хорошие годы — до 3 млн машин. В плохие годы продавали 1,6 млн штук. И только прошлый год был очень-очень плохой: чуть больше 600 тысяч. Знаете, что такое 600 тысяч? Это уровень 1974 года. Машины становятся все более старыми. В любом случае 200 тысяч из Японии, 15 тысяч из Европы при уровне продаж в 5 млн — это 5%. Парк стареет стремительно. С 2014 года он постарел на три года. Средний возраст машин в 2014-м был 10,8 года. Сейчас — почти 15 лет».

Что касается отечественных марок, в топе продаж — хэтчбек Lada 2114, давно снятый с производства. Он легко обошел Ford Focus. Также хорошо продается Priora. Спрос на нее вырос фантастически, говорят продавцы. При среднем повышении цен на 30-40% стоимость Priora выросла на 50-60%. Ее недавно прекратили выпускать, поэтому найти относительно свежий вариант возможно. Также хорошо разбирают заднеприводный ВАЗ-2107, поскольку других предложений за колеса в диапазоне от 30 тысяч до 70 тысяч рублей на рынке просто нет.

Значительно увеличился спрос на европейскую комплектацию автомобилей УАЗ. После того как ввели санкции, стало понятно, что многих опций в том же Patriot больше не будет. Продолжает автоэксперт Алексей Кованов:

«Весьма существенно в ушедшем году УАЗ поднял цены на свои автомобили. Кроме того, если мы сейчас захотим приобрести Patriot или Pickup, это достаточно свежие разработки, то мы столкнемся с тем, что есть только единственная комплектация, лишенная антиблокировочной системы, лишенная подушек безопасности, а на двигатели мы сможем рассчитывать только «Евро-2». Понятно, что этой ситуацией тут же воспользовались продавцы и взвинтили цены на 50-60%. Кроме того, возник ажиотажный спрос на Patriot с автоматической коробкой передач. Цены зачастую шокируют: за годовалый свежий Patriot с автоматом сегодня могут запросто просить до 3 млн рублей».