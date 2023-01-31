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8 часов назад

В Россию привезли электроседаны Hongqi за 4 миллиона рублей

Motor.ru

Российские дилеры вновь обратили свой взор на китайский рынок. Издание «Газета.Ru» сообщило, что в автосалоны Москвы и Владивостока поступили новые электрические седаны Hongqi E-QM5. Объявления о продажи моделей «Красного знамени» появились на официальных сайтах дилерских центров. В зависимости от комплектации и типа силовой установки стоимость новинки из Поднебесной составляет от 3,8 до четырех миллионов рублей.

В Россию привезли электроседаны Hongqi за 4 миллиона рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Компания Hongqi (в переводе с китайского – «Красное знамя»), существующая с 1958 года, является старейшей автомобильной маркой Поднебесной. В настоящее время бренд принадлежит концерну FAW. Изначально компания разрабатывала автомобили для партийного руководства Китайской Народной Республики. С середины 1990-х фирма выпускает премиальные седаны и кроссоверы для массовой продажи. Недавно модельный ряд бренда пополнился электрокарами и даже гибридным гиперкаром.

Российские дилеры привезли пятиметровый электроседан E-QM5, который по своим габаритам немного превосходит Mercedes-Benz E-класса. В зависимости от комплектации на заднем ряду автомобиля может быть установлен диван или раздельные сиденья с электроприводом. Кроме того, в оснащение модели входит четырехзонный климат-контроль, отделка салона кожей, мультимедиа с тачскрином, а также цифровая приборная панель и множество водительских ассистентов.

В движение Hongqi E-QM5 приводят электромоторы, отдача которых в зависимости от версии составляет 136 или 190 лошадиных сил. Благодаря аккумуляторам емкостью 54 киловатт-часа седан может проезжать без подзарядки около 430 километров. Стоимость китайской новинки у российских дилеров составляет от 3,8 до четырех миллионов рублей.

В середине января в России сертифицировали электрический кроссовер Hongqi HS5 образца 2019 года. При этом китайская марка готовит новое поколение модели, которую также ожидают в нашей стране.

Автоновости,Mercedes-Benz E-Класс,FAW,Mercedes-Benz,
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