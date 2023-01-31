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10 часов назад

Компания Haval начала производство нового кроссовера

Car.ru

Автопроизводитель из Китая Haval приступил к сборке новой модель. Пока новинка известна под именем H-Dog.

Haval начал производство нового кроссовера
Фото: car.rucar.ru

Компания Haval приступила к выпуску новых кроссоверов. Как только производитель получил разрешение на сборку, был представлен кузов первого серийного автомобиля в белом цвете.

Модель неоднократно демонстрировалась представителями компании на различных мотор-шоу.

Форму капота решили полностью сохранить. Еще одно отличие нового паркетника от Haval - усиленный бампер. Он указывает на то, что модель относится к внедорожному сегменту. Известно, что сборкой транспортных средств будут заниматься на предприятии, расположенном в городе Тяньцзинь. Данная площадка считается одной из самых крупных. Производственная мощность составляет 500 000 автомобилей в год.

Кроссовер стал самым большим в широкой линейке Dog. Так, длина кузова составляет 470,5 см, а колесная база - 281 см. В качестве силового агрегата используется мотор объемом 2 литра, производительность которого 238 л.с. Автомобили будут предлагаться с передним или полным приводом. В ближайшее время производитель может представить на рынке еще одну версию - гибридное исполнение паркетника. В таком случае общая производительность силовой установки будет составлять 326 л.с.

Название H-Dog, которое используется производителем сейчас, является временным. В дальнейшем кроссовер может выйти на рынок под именем Dargo Max. Нельзя исключать вероятность того, что новинка доберется и до рынка России. Официально модель должна быть представлена в 2023 году.

Представители бренда пока не комментируют возможность выхода новинки на рынке России. Нет информации и о внутреннем оснащении новых автомобилей.

Автоновости,Кроссовер,
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