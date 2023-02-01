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5 часов назад

Переговоры о перезапуске бывшего завода Ford в Ленинградской области приостановлены

Газета.Ruиещё 1

Переговоры с южнокорейской компанией о возобновлении работы бывшего завода Ford во Всеволожске приостановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Приостановлены переговоры о перезапуске бывшего завода Ford в Ленобласти
Фото: Соллерс ФордСоллерс Форд

«Мы уже были рады, что возобновляем работу завода во Всеволожске, но дальше, к сожалению, ситуация привела к тому, что переговоры на сегодняшний день приостановлены. Они не прерваны, они просто приостановлены», — приводит агентство слова Дрозденко, сказанные в эфире ОТР.

По словам губернатора, поиски инвестора, готового прийти на завод Ford во Всеволожске, продолжались долго, но в итоге на площадку готова была прийти одна из южнокорейских компаний для производства автокомпонентов и впоследствии — коммерческих автомобилей. На подписание соответствующих протоколов и меморандумов стороны вышли в конце 2021 года.

Автоновости,Александр Дрозденко,Ford,
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