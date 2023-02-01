Приостановлены переговоры о перезапуске бывшего завода Ford в Ленобласти

«Мы уже были рады, что возобновляем работу завода во Всеволожске, но дальше, к сожалению, ситуация привела к тому, что переговоры на сегодняшний день приостановлены. Они не прерваны, они просто приостановлены», — приводит агентство слова Дрозденко, сказанные в эфире ОТР.