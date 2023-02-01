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1 час назад

Будут ли водителей штрафовать по фото в "Народном инспекторе"

Российская Газетаиещё 1

В СМИ прошла новость о том, что водителей с 2024 года будут штрафовать за нарушения правил по фотографиям, которые будут присылать граждане через приложение "Народный инспектор".

Будут ли водителей штрафовать по фото в "Народном инспекторе"
Фото: Общественная палата ГО ДомодедовоОбщественная палата ГО Домодедово

Но, как оказалось, речь идет только о том, что определен разработчик этого программного обеспечения. Он в следующем году должен по контракту представить готовый продукт. Это еще не означает, что таким приложением можно будет пользоваться. Есть юридические нюансы. В первую очередь - отсутствие соответствующего закона.

Идея обсуждается уже много лет. До сих пор в регионах применялись местные приложения: "Помощник Москвы" - в столице, "Добродел" - в Подмосковье, "Народный инспектор" - в Татарстане. До поры до времени с их помощью даже выносились постановления в отношении автовладельцев, в основном за неправильную парковку. Но потом вышло решение Верховного суда, согласно которому, снимки, сделанные с мобильных телефонов и планшетов, не могут считаться автоматической фиксацией нарушения, т.к. тот, кто их делает, влияет на выбор объекта съемки. В результате водителей штрафовать перестали, а те штрафы, которые выносят с помощью подобных приложений до сих пор, отменяют в судах.

Кроме того, как уже не раз отмечали эксперты, "Народный инспектор" стал средством борьбы пешеходов с автовладельцами - приложение можно использовать, чтобы отомстить, например, непонравившемуся соседу. Так что очевидно, что в этом году никаких штрафов с его помощью выносить не будут.

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