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9 часов назад

В России продлили действие упрощенных правил по выпуску автомобилей

Илья Родин

Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску транспортных средств в России до 1 июня 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

В России продлили действие упрощенных правил по выпуску автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в стране с весны 2022 года. Срок их действия изначально был ограничен 1 февраля.

Автопроизводители призвали продлить упрощенные требования к выпуску машин

«Слова 1 февраля заменить словами 1 июня», - уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности, ABS и ESP.

Кроме того, российские автопроизводители получили возможность производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0».

Автоновости,Правительство РФ,
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