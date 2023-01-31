В России продлили действие упрощенных правил по выпуску автомобилей

Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску транспортных средств в России до 1 июня 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

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Отмечается, что упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в стране с весны 2022 года. Срок их действия изначально был ограничен 1 февраля.

«Слова 1 февраля заменить словами 1 июня», - уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности, ABS и ESP.