Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro получил новую топ-версию

Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro выпустили в новой топ-версии – Ultimate, которая является наиболее богатой и дорогостоящей. У комплектации Style появилась дополнительная опция в виде шторок безопасности, что отличает данный вариант от других.

Компания Сhery продолжает расширять модельный ряд. Значительное внимание уделяется представителям внедорожного сегмента, так как мода на них не проходит. Вместе с тем, на пятки SUV наступают роскошные и комфортабельные универсалы.

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В Китае и во многих странах мира «паркетники» по-прежнему остаются востребованными. К тому же, кузов кроссовера имеет высокий дорожный просвет. Данный параметр гарантирует меньшие травмы в ДТП по сравнению с небольшими купе или городскими ситикарами А-класса.

Кроссовер Tiggo 4 Pro прошёл глубокий рестайлинг. На российский рынок машина была выпущена осенью 2022 года. В настоящее время китайский производитель, учитывая специфику рынка РФ, предложил самую дорогую комплектацию.

Топовая версия Ultimate отличается от Stylе большими 18-дюймовыми колёсными дисками, предложенными вместо 17-дюймовых. Помимо шторок безопасности, предтоповый вариант имеет систему автоматического торможения и слежения за выбранной полосой движения. Предусмотрен адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и автоматическое переключение с дальнего света на ближний.

Передний и задний бамперы кроссовера Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Ultimate украсили ярко-жёлтыми декоративными накладками. Такие же элементы имеются на верхнем срезе порогов и у рейлингов на крыше – они тоже жёлтые. Ранее накладки имели красный цвет.

В отношении технических характеристик отмечается, что у названого кроссовера двигатель остался прежним, независимо от комплектации. В моторном отсеке Тiggo 4 Pro установлен турбированный бензиновый мотор с рабочей камерой 1,5 л. Его мощность составляет 147 л. с., силовой агрегат сопряжён с бесступенчатым вариатором. Автомобиль выпускается с передним приводом.

Согласно имеющейся информации, доплата за самую дорогостоящую комплектацию Ultimate составляет 100 тысяч рублей. Стоимость китайского представителя SUV-cегмента по прайс-листу достигает 2,5 млн рублей, причём, без учёта специальных предложений.