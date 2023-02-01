VW не планирует вслед за Tesla и Ford снижать цены на электрокары

Об этом заявил генеральный директор VW Оливер Блюм. Он считает, что из-за этого компании теряют доверие клиентов.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Компания Tesla в начале января снизила цены на свои модели в Китае, что вызвало волну недовольства среди тех, кто купил электромобили по более высоким ценникам. Несмотря на это, в середине месяца производитель переписал прайс-листы в сторону уменьшения на американском и европейском рынках. Скидки затронули Model 3 и Model Y, автомобили подешевели примерно на 20%.

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В Tesla решение объяснили «борьбой с замедлением продаж». Немногим позже компания Ford объявила о снижении стоимости «зелёного» кроссовера Mustang Mach-E: размер скидки в зависимости от исполнения составил от 600 до 5900 долларов. Однако как стало известно, с подобными решениями не могут согласиться в Volkswagen.

Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на генерального директора VW Оливера Блюма, структура ценообразования, применяемая немецким концерном, останется неизменной. Глава Volkswagen добавил, что у производителя «чёткая ценовая стратегия» и он «верит в силу своих продуктов и брендов». Так что никакого снижения стоимости моделей «батарейного» семейства ID ждать не стоит.

По мнению Оливера Блюма, любой бренд, который позволяет себе менять цены подобным образом, потеряет доверие своих клиентов (очевидно, особенно недовольны положением дел окажутся те, кто купил электрокар накануне снижения цен). Глава VW также выразил обеспокоенность тем, что компания может «оказаться в ловушке нисходящей ценовой спирали», что в итоге скажется на прибыли.

На сегодняшний день и Ford, и Volkswagen ощутимо отстают от Tesla по количеству проданных электромобилей. При этом Форд собирается в дальнейшем значительно увеличить производство своего Mustang Mach-E (предполагается, что это поможет сократить разрыв). Volkswagen, в свою очередь, готовится расширить своё «зелёное» семейство за счёт новинки – ID.7. Эта модель должна составить конкуренцию Tesla Model 3. Кстати, за первые три квартала 2022-го американцы купили 138,1 тыс. экземпляров, что на 57% больше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

Напомним, Volkswagen официально подтвердил имя нового электрического седана, а также рассекретил салон и показал внешность серийного варианта (правда, пока в маскировочной плёнке) в начале текущего месяца в преддверии выставки потребительской электроники CES, которая прошла в Лас-Вегасе (США).