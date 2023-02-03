В России можно заказать минивэн Zeekr 009

Еще одна новинка на российском рынке - Zeekr 009. Практически все минивэны, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Как выяснила "Российская газета", цены на модель доходят до 9 020 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Напомним, Zeekr 009 создан на модульной платформе SAE (Sustainable Experience Architecture), на которой можно строить модели различных сегментов, включая вэны и пикапы. Машина имеет длину 5209 мм, ширину - 2024 мм, высоту - 1856 мм, а размер колёсной базы равен 3025 мм.

Первые две буквы названия Zeekr образованы от слов "zero emission" ("нулевой выброс"), третья буква взята из посыла "Electric-Evolution-Era", окончание "kr" - это обозначение благородного газа криптона в таблице химических элементов.

Zeekr 009 представлен с двухмоторным полным приводом. На передней и задней осях установлены одинаковые электромоторы, суммарная отдача которых - 544 л.с. и 686 Нм. Более доступный вариант оснащен аккумулятором емкостью 116 кВт*ч, заявленный запас хода - 702 км. Топовый минивэн получил батарею емкостью 140 кВт*ч, пробег - 822 км . Вне зависимости от версии 009 наберет первую "сотню" за 4,5 секунды.

www.autohome.com.cn