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7 часов назад

Спорткар Ferrari Roma стал уникальным музейным экспонатом

ПроКроссовер.ру

Ferrari пришла на рынок Китая в 1992 году и с тех пор открыла 21 дилерский центр по всей стране. Чтобы отпраздновать это событие, автопроизводитель представил особую версию своего купе Roma.

Спорткар Ferrari Roma стал уникальным музейным экспонатом
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Уникальный автомобиль был создан совместно с Ferrari Tailor Made и известным модельером Цзян Цюн Эр. Внешний вид отличается насыщенными контрастными оттенками и полосами, вдохновленными мебельными орнаментами династии Мин.

В другом месте у уникального юбилейного автомобиля есть боковые пороги с надписью «Tailor Made» и золотая табличка с китайскими иероглифами, инкрустированными нефритом. В культурной традиции Древнего Китая золото символизировало богатство и удачу, а нефрит — чистоту и мягкость.

Вместе с автомобилем команда дизайнеров придумала ряд аксессуаров. В их число входили чайный сервиз, ароматические диффузоры, пепельница, коробка для сигар, бумажный воздушный змей, одеяла и набор китайских шашек.

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