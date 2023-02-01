Спорткар Ferrari Roma стал уникальным музейным экспонатом

Ferrari пришла на рынок Китая в 1992 году и с тех пор открыла 21 дилерский центр по всей стране. Чтобы отпраздновать это событие, автопроизводитель представил особую версию своего купе Roma.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Уникальный автомобиль был создан совместно с Ferrari Tailor Made и известным модельером Цзян Цюн Эр. Внешний вид отличается насыщенными контрастными оттенками и полосами, вдохновленными мебельными орнаментами династии Мин.

В другом месте у уникального юбилейного автомобиля есть боковые пороги с надписью «Tailor Made» и золотая табличка с китайскими иероглифами, инкрустированными нефритом. В культурной традиции Древнего Китая золото символизировало богатство и удачу, а нефрит — чистоту и мягкость.